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Firari şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespih hırsızlığı olayının firari şüphelisi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, bir kıraathaneden değeri 60 bin lira olan 350 adet tespih, 120 adet gümüş yüzük ve 500 gram gümüş tespih püskülünden oluşan koleksiyonun çalınmasının ardından polis ekipleri tarafından aranan firari E.K. yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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