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Fırtına geri dönüyor

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Salı günü etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın saatteki hızın 70 km’ye kadar çıkması bekleniyor.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Salı günü etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın saatteki hızın 70 km'ye kadar çıkması bekleniyor.


Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada: "Güney ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr, fırtına ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına Beklendiği , yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden


itibaren, rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerden, kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı


zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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