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Fişekçi sokağının ardından Mutlu sokakta da alt yapı çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fişekçi Sokak’ta gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından Mutlu Sokak’ta da çalışmalar başlatıldı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fişekçi Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından Mutlu Sokak'ta da çalışmalar başlatıldı.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce İbrahim Paşa Mahallesi'nde bulunan Fişekçi Sokak'ta başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.


İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenen sokağa ilk kez yağmur suyu hattı döşeyen belediye ekipleri sokağın zeminini bazalt taş ile kaplayacak.


Üzeri yöresel taşla kapatılacak sokağın yaya kaldırımları da yenilenecek.


Belediye ekipleri Fişekçi Sokağın ardından Mutlu Sokak'ta da çalışmalara başladı. İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenecek olan sokakta yağmur suyu hattı oluşturacak olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ardından daha önce zemini parke taşla kaplı sokakta asfalt serimi gerçekleştirecek.

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