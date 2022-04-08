Fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler Nissara AVM'de sergileniyor

Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler Nissara AVM'de sergileniyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Derneği (KAFSID) işbirliğinde düzenlenen ve Uluslararası Fotoğraf Federasyonları Birliği (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenen 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler farklı mekânlarda sergilenmeye devam ediyor. Bu yılki konusu ‘Manzara' olarak belirlenen ve Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Arjantin, Azerbaycan, İran, Güney Kore, Myanmar, Vietnam, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, İspanya, Belarus, Rusya, Yeni Zelenda, İsrail, Bulgaristan, Slovenya, Umman, KKTC ve Fransa'dan 399 fotoğraf sanatçısının toplam bin 498 eser ile katıldığı yarışmada dereceye giren eserler bu kez Nissara AVM'de sergilenmeye başladı.

AVM giriş katında açılan sergi Nisan ayı sonuna kadar açık kalacak.