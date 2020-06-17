Freni boşalan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak durabildi

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Acıgöl'e gitmekte olan İbrahim Güneş (31)yönetimindeki 51 HC 091 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Kamyonet sürücüsü İbrahim Güneş'in durduramadığı kamyonet terminal kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Güneş ve yanında bulunan Mehmet Sezer Güneş araç içinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kamyonet sürücüsü İbrahim Güneş ve beraberindeki Mehmet Sezer Güneş itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan İbrahim Güneş ve Mehmet Sezer Güneş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.