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Futbol maçında gergin anlar

Nevşehir’de düzenlenen Okul Sporları Liselerarası Futbol Müsabakası final maçı sonrasında öğrenciler sahada birbirine girdi.

Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Liselerarası Futbol Müsabakası final maçı sonrasında öğrenciler sahada birbirine girdi.


2021-2022 eğitim öğretim yılı etkinlikleri kapsamında okul sporları futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvanın final karşılaşması sonunda iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Sahada bulunan öğretmenlerin ve güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Final maçını izlemeye gelen takım taraftarı öğrencilerin olaya karışmaması için bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.


Güvenlik güçleri saha dışındaki taraftar öğrencileri yatıştırarak bölgeden uzaklaştırdı. Saha içinde başlayan gerginlik de daha fazla büyümeden engellendi.

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