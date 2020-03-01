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Futbolcular ve hakemler maça Türk Bayraklarıyla çıktı

TFF 3.

Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor karşılaşmasına her takım oyuncuları ve maçın hakemleri Türk bayraklarıyla sahaya çıktı.


Lig 3. Grup'ta oynanan Nevşehir Belediyespor-Gölcükspor karşılaşması öncesinde her iki takımın oyuncuları ve maçın hakemleri sahaya ellerinde Türk Bayraklarıyla çıktı. Seremoniye ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan futbolcular saygı duruşunda bulundu. Nevşehir Belediyesporlu futbolcular İstiklal Marşı'nı ise ellerinde Türk bayrakları ve asker selamı ile okurken seremoni sonrasında ise maçı izlemek için gelen taraftarlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Ne mutlu Türküm diyene” sloganları attılar.

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