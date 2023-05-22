Gastronominin ‘Tarladan Çatala Serüveni' masaya yatırılacak

Kapadokya Üniversitesi Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ev sahipliğinde, Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile 25-26 Mayıs tarihleri arasında Dünya'nın En İyi Turizm Köyü seçilen Mustafapaşa köyünde, ‘Türk Mutfağı Haftası Yerel ve Sürdürülebilir Gastronominin Geliştirilmesi konulu panel ve çalıştay düzenlenecek.

Düzenlenen çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) ve Türkiye Slow Food önderleri ile akademisyenler, bağımsız gastronomi araştırmacıları, tarım girişimcileri ve kooperatifleri ile turizm girişimcileri katılacak.

Türkiye turizminin önde gelen hedefleri istikametinde yürütülen çalışmalar, yemeğin; kültür, politika, tarım ve çevre dâhil olmak üzere yaşamın birçok yönüne bağlı olduğuna dair bir anlayışı temel alıyor. Dünya genelinde iklim değişikliği, suyun etkin kullanımı ve gıda güvenliği konularındaki farkındalığın artmasıyla, tarladan çatala yolculuğu sırasında düşük karbon ayak izi üreten, asgari su tüketimi gerektiren, çevreye en az zararı verirken, üreticiye en yüksek refahı getiren yerel ürünlere talebi de artırıyor. Dolayısıyla, yerel ve sürdürülebilir gastronominin geliştirilmesi ve turizm ile ilişkisinin güçlendirilmesi için bir yol haritasına ihtiyaç bulunuyor. Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan panel ve çalıştay ile bu yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.