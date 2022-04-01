Gazeteci Muammer Başer; 200 kitap bağışında bulundu

Başer yaptığı açıklamada; “Bizler buraya okuyarak, araştırarak geldik. Gazetecilik okumak araştırmaktır. Amacımız gençlerimizin daha çok okuması ve araştırmasıdır. Bu hafta kütüphaneler haftası olması sebebiyle kitap bağışında bulunmak istedik. Bağışta bulunduğumuz kitaplarımızın tamamı İslami eserlerden oluşmakta. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizle birlikte olmaya ve onları okumaya teşvik etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.