Gazeteci Taner Erdoğan'ın ismi parkta yaşatılacak

Nevşehir'in duayen gazetecilerinden merhum Taner Erdoğan'ın ismi 350 Evler Mahallesi'ndeki parkta yaşatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan 350 Evler Mahallesi Hasan Emmi Türbesi altındaki parka Nevşehir'in duayen gazetecilerinden merhum Taner Erdoğan'ın ismi verildi. Taner Erdoğan'ın isminin bulunduğu park tabelası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parka yerleştirildi.

Taner Erdoğan Kimdir?

3 Eylül 1948 yılında Nevşehir'de doğan Taner Erdoğan, İlk, Orta ve Lise tahsilini Nevşehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümünden 1972 yılında mezun oldu. 1974-1998 yılları arasında aktif olarak siyasetle ilgilendi. 1967 yılında Göreme Gazetesi ve Matbaasını kurdu. Kurucuları arasında yer aldığı Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin uzun yıllar başkanlığını yapan Erdoğan, Tercüman Gazetesi'nin Nevşehir Muhabiri olarak önemli haberlere imza attı. Pek çok yayın organında makaleleri yayınlanan Erdoğan'a 2014 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 'Duayen Gazeteci' ödülü verildi. Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi de olan Erdoğan, 3 Ekim 2021 yılında hayatını kaybetti.

3 Ekim 2021 tarihinde vefat eden Taner Erdoğan'ın isminin verildiği park için önümüzdeki günlerde ailesinin de katılacağı bir açılış töreni düzenlenecek.