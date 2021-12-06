Gazeteci-Yazar Behçet Alkan ve Ayşe Paslanmaz okuyucularıyla buluştu

Nevşehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'nın bugün ki konukları Gazeteci Behçet Alkan ve Ayşe Paslanmaz oldu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nın konuğu olan gazeteci Behçet Alkan ve Ayşe Paslanmaz imza günü düzenledi. Anadolu Ajansı'nın Nevşehir Bürosundaki görevinin yanı sıra Afganistan, Arakan, Batı Afrika, Somali, Kenya ve Suriye'de görev yapan Alkan, anılarını okuyucuları ile paylaştı. Savaş muhabiri olarak görev yaptığı Suriye'de karşılaştığı olaylar ve savaşa dair izlenimlerini paylaştığı İleri Karakol Türkmen Dağı adlı kitabını imzalayan Alkan, kitapseverlerle sohbet etti.

Kapadokya Şairler Yazarlar Birliği Derneği Başkanı Ayşe Paslanmaz'da 'Yaşa Sevdiğim' adlı şiir kitabını imzaladı. Paslanmaz “Kitabımda yoğun bir duygu atmosferi adeta katman katman yapraklar halinde açıyor. Şiir benim için çok önemli, bu kitaba yıllarımı verdim, çok emeğim var. Birçok şiir etkinliklerinde okuduğum şiirlerimden özellikle gençler çok etkileniyorlar, hayran oluyorlar. Öyle sanıyorum ki bu kitap çok beğeni toplayacak” dedi.

Alkan ve Paslanmaz fuarın düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve yetkililere teşekkür etti.