Gaziantep mutfağı NEVÜ'de tanıtıldı

Türkiye'nin en saygın ve lezzetli mutfaklarından Gaziantep Mutfağı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (USET MYO) ile Gaziantep Gastronomi ve Aşçılar Derneği (GASDER) tarafından ortaklaşa düzenlenen bir etkinlik ile NEVÜ'de tanıtıldı.

Etkinliğe Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, USET MYO Müdürü Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş ile birlikte çok sayıda davetli ve bölgede faaliyet gösteren turizm işletmesi yöneticileri katıldı.

Gaziantep Mutfağını geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Şef Battal Yıldırım moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; İbrahim Halil Kor (Kebapçı Halil Usta), Mehmet Özsimitçi (Katmerci Zekeriya Usta), Coşkun Yaycı (Cumba Künefe), Hanifi Ekçi (Aşçı) ve Safa Serkan Körükçü (Serkan Körükçü Medya Ajansı) tarafından Gaziantep Mutfağına özgü birbirinden lezzetli yemeklerin tarihi geçmişi anlatılarak yapımı gerçekleştirildi.

Gaziantep mutfak kültürüne önemli katkılar sağlamış birbirinden değerli şeflerin USET MYO aşçılık programı öğrencileri ile birlikte ürettikleri Gaziantep yemekleri ve tatlıları davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Gaziantep Mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçlayan ve bu amacı “Gazi” şehir Gaziantep'e bir vefa borcu olarak gören şeflere, etkinlik sonunda USET MYO Müdürü Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.