Gaziantep Üniversitesi Rektörü Gür'den NEVÜ Rektörü Bağlı'ya ziyaret

Dr. Ali Gür, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Dr. Ali Gür'ü makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Bağlı, kendilerini Nevşehir'de ve üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Rektör Bağlı ile bir süre görüşen Rektör Gür, NEVÜ'nün modern yapılaşmasına hayranlığını dile getirerek ortaya koymuş olduğu başarılı çalışmaların da kayda değer olduğunu belirtti.

Rektör Bağlı, Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazan Rektör Gür'e ziyaret sonunda günün anısına plaket takdiminde bulundu.