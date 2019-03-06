Gaziosmanpaşa Ortaokulunda deprem tatbikatı yapıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitimcileri tarafından öğrencilere sivil savunma ve deprem konusunda bilinçlenmeleri amacıyla okullarda tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Gazi Osmanpaşa Ortaokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencilere sivil savunma ve deprem tatbikatı eğitimi verilirken öğrencilerin tatbikata büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.