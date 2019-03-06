Gaziosmanpaşa Ortaokulunda deprem tatbikatı yapıldı

Nevşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat Sivil Savunma ve 1-7 Mart Deprem haftası dolayısıyla tatbikatlar düzenlenmeye devam ediyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitimcileri tarafından öğrencilere sivil savunma ve deprem konusunda bilinçlenmeleri amacıyla okullarda tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Gazi Osmanpaşa Ortaokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencilere sivil savunma ve deprem tatbikatı eğitimi verilirken öğrencilerin tatbikata büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.