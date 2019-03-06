İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziosmanpaşa Ortaokulunda deprem tatbikatı yapıldı

Nevşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat Sivil Savunma ve 1-7 Mart Deprem haftası dolayısıyla tatbikatlar düzenlenmeye devam ediyor.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitimcileri tarafından öğrencilere sivil savunma ve deprem konusunda bilinçlenmeleri amacıyla okullarda tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Gazi Osmanpaşa Ortaokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencilere sivil savunma ve deprem tatbikatı eğitimi verilirken öğrencilerin tatbikata büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.