Gece Kartalları Nevşehir'de başarılı çalışmalarına devam ediyor

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Cami Kebir Mahallesinde durumundan şüphelenilen E.Ş. isimli şahsın yapılan kontrolünde alüminyum folyo içerisinden 0.30-0.50 gram metamfetami maddesi ele geçirildi. Ayrıca Gül Bahçe Parkı üzerinde durumundan şüpheli O.D. isimli şahsın yapılan kontrolünde ise alüminyum folyo içerisinde sarılı 0.30-0.50 gram metafetamin ve şüpheli M.B. isimli şahsın yapılan kontrolünde ise 0.50-0.70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs haklarında 'Uyuşturucu Madde Satın Almak Bulundurmak ve Kullanmaktan' suçundan adli işlem başlatıldı.