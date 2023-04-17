Dr. Özlem Fındık, Turizm Haftası kutlama etkinleri çerçevesinde düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Kapadokya' temalı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

15-22 Nisan 47. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Kapadokya' temalı fotoğraf sergisi açıldı. Nevşehir'in Avanos İlçesi Güray Müze'de düzenlenen serginin açılışına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jan. Kd. Albay Bahattin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Orhan Kekeç, protokol üyeleri, sanatseverler ve davetliler katıldı. Serginin açılışını katılımcılar ile birlikte gerçekleştiren Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, daha sonra sergi alanını gezerek sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgi aldı. 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde açılışı yapılan 'Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Kapadokya' fotoğraf sergisi, 20 Nisan 2023 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.