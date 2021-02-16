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Geleceğin milli atletleri Nevşehir'de yetişecek

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, atletizme yeni sporcular kazandırmak ve geleceğin milli atletlerini yetiştirmek için atletim yarışları düzenleyecek.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren ve son dönemde yetiştirdiği milli sporcularla Nevşehir'i başarıyla temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, atletizme katkı sağlamak, sporcu sayısını arttırmak ve milli takıma yeni sporcular kazandırmak için sporcu seçme yarışları düzenleyecek.


26 Şubat Cuma günü saat 14.00'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksi içerisinde yer alan 3 No'lu Çim Saha'daki atletizm pistinde düzenlenecek olan 800 metre yarışlarına doğum tarihleri 2003 ve 2010 yılları arasında olan kız ve erkekler katılabilecek.


Yarışlarda ilk 3 dereceye giren ve teknik komite tarafından belirlenen sporcular, 8-10 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Salon Atletizm Müsabakalarına Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına katılmaya hak kazanacak.


Yarışlara katılmak isteyen sporcuların başvurularını 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde Paşa Konağı içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne yapmaları gerekiyor.

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