Genç atletler 2 madalya ile dönüyor

ve erkeklerde ise 3. oldu.

Türkiye Atletizm Milli Takımı'na yeni sporcular kazandırmak amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi'nin Türkiye Finalleri Ankara'da yapıldı. Yeni Mahalle Kros Parkurunda düzenlenen final yarışlarına 41 ilden 164 sporcu katıldı. Yarışmalarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından Melike Ertaş kızlarda Türkiye 2. si olurken erkeklerde ise Yağız Pala Türkiye 3.'sü oldu.

Sporcular elde ettikleri bu derecelerle kategorilerinde milli takım aday kadrosuna girmeye başarısı gösterdi.