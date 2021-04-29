Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran kıydı

Nevşehir Belediyespor'un başarılı futbolcusu Muhammed Burak Taşdemir, Evrim Kılıç ile evlenerek dünya evine girdi. Genç çiftin nikâhını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran kıydı.

Nevşehir Belediyesi Nikâh Salonu'nda pandemi kurallarına uyularak yapılan nikâh töreninde Muhammed Burak Taşdemir'in şahitliğini forma giydiği Nevşehir Belediyespor'un sportif direktörü Tuncay Koçin, gelin Evrim Kılıç'ın şahitliğini ise Filiz Karayer yaptı.

Çiftin nikâhını kıyan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye başkanlığı görevine gelmesinin ardından ilk nikâhını kıydığını belirterek Muhammed Burak ve Evrim Taşdemir'e mutluluklar diledi.

Sevgi, saygı ve karşılıklı anlayışın ömür boyu mutluluğun sırrı olduğunu söyleyen Savran, “Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma sizden sonra ki neslin mutluluğuna da teşkil edecektir. Genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Daha sonra dünya evine giren çifte evlilik cüzdanlarını takdim eden Belediye Başkanı Savran, çifte Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.