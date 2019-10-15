Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Nevşehir'de üniversite öğrencisine çarparak kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı.

Dün gece meydana gelen kazada, Zübeyde Hanım Caddesinde karşıdan karşıya geçmekte olan 23 yaşındaki Yasemin Gül'e, Burhan E. yönetimindeki 50 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Kazada Yasemin Gül hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri gece boyunca yaptığı çalışmalar neticesinde otomobil sürücüsü Burhan E.'yi Avanos ilçesinde bir bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Burhan E. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.