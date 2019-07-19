Gençleri kitapla buluşturan başkan

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, gençler arasında kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. Başkan Arı, kampanya çerçevesinde belediyenin sosyal medya takipçilerine bu güne kadar binlerce kitap hediye etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için Nevşehir Belediyesi'nin resmi twitter adresi aracılığıyla bir kampanya başlattı. Nevşehir Belediyesi'nin hesaplarındaki kampanya görsellerini beğenen ve bunu paylaşan kişilere Türk edebiyatının ünlü yazarlarının başucu kitaplarını hediye eden Arı, bu sayede Türkiye'nin dört bir köşesindeki binlerce gence ulaştı.

Her hafta düzenli olarak gerçekleşen kampanyaya Nevşehir'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden Nevşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabını takip eden binlerce genç katılırken, şanslı takipçiler kura ile belirleniyor ve isimleri Nevşehir Belediyesi'nin @nevsehir_bel adresinden yayınlanıyor.

Başkan Rasim Arı tarafından içerisine küçük notlar yazılarak imzalanan kitaplar daha sonra kargo aracılığıyla şanslı takipçilerin adreslerine ulaştırılıyor.

Nevşehir Belediyesi olarak gençlere ve gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Rasim Arı, gençlere fırsat buldukları her yerde kitap okumaları tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Kitap okumanın insanın bilgi birikimini arttırdığını ifade eden Arı, insanlar için en kolay öğrenme metodunun kitap okumak olduğunu ve çocukların daha küçük yaşlardan bu alışkanlığı edinmesi için özen gösterilmesi gerektiğini dile getirerek kitapla yetişen nesillerin başarılarla dolu aydınlık bir geleceğe koşan insanlar olacağını vurguladı.

Arı, “Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu kampanya ile bu güne kadar Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Kutlu, Turgut Uyar, Oğuz Atay, Cengiz Aytmatov, Cahit Zarifoğlu, Cemil Meriç ve Abdurrahim Karakoç gibi ünlü yazarlarımızın binlerce kitabını hediye ettik. Gençlerimizin kampanyaya yoğun bir ilgisi oldu. Her hafta kura sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen gençler aynı zamanda bir sonraki yazar ve kitabı da ilgiyle takip ediyor. Bazı kıymetli yazarlarımız da kampanyaya destek olmak için kitaplarını gençlerimize hediye etmek üzere bizlere ulaştırıyor. Bir belediye başkanı olarak hem gençlerimizin kitaplara olan ilgisi hem de yazarlarımızın desteği beni çok mutlu ediyor.” dedi.