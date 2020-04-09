İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik Merkezinde siperli maske üretimi devam ediyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde sağlık çalışanları için siperli maske üretimi devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde sağlık çalışanları için siperli maske üretimi devam ediyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'de antrenörlerin ve gönüllü gençleri tarafından sağlık çalışanları için siperli maske üretimi devam ediyor. Her gün farklı gönüllü ve antrenörlerin katılımı ile üretilen siperli maskelerin üretimine devam edilen Gençlik Merkezi'nde bugüne kadar bine yakın siperli maske yapıldı. Gençlik Merkezinde yapımı tamamlanan maskeler daha sonra ise Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.


Gençlik Merkezi tarafından yaklaşık 1 haftadır devam eden siperli maske üretimine bir müddet daha devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.