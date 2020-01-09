Gençlik ve Spor İl Müdür Ünlüer, KGK'ni ziyaret etti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve beraberindekiler Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, “ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kutluyoruz. Yağmur çamur demeden kamu oyunu bilgilendirmek amacıyla gecesini gündüzüne katan gazeteciler bizler için son derece önem arz etmektedir. Yıl boyunca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz sportif faaliyetlerin yanı sıra programlarımızı siz değerli basın mensupları Nevşehir halkına duyuruyorsunuz. Bundan dolayı da kurumum adına sizlere teşekkür ederim” dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer'de ziyaretlerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve beraberindekilere teşekkür ederken konsey hakkında bilgiler verdi.