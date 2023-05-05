İhlas Haber Ajansı

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Genel Sekreter Kamil Duru köy ziyaretlerine devam ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Özel İdaresinin çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi.



Genel Sekreter Kamil Duru, ilk olarak Avanos İlçesine bağlı köyleri ziyaret Karacauşağı, Göynük ve Mahmat köylerini ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında vatandaşlar ile sohbet ederek, talep ve isteklerini aldı. Duru, "Köylerimizin sorunlarını çözüme kavuşturana kadar köy köy gezip yerinde incelemelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince katkıda bulunacağız" dedi.

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