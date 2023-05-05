Genel Sekreter Kamil Duru köy ziyaretlerine devam ediyor

Genel Sekreter Kamil Duru, ilk olarak Avanos İlçesine bağlı köyleri ziyaret Karacauşağı, Göynük ve Mahmat köylerini ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında vatandaşlar ile sohbet ederek, talep ve isteklerini aldı. Duru, "Köylerimizin sorunlarını çözüme kavuşturana kadar köy köy gezip yerinde incelemelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince katkıda bulunacağız" dedi.