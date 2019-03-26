Gezici Halk Kütüphane otobüsünden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Halk Kütüphanesinin bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet wınn çalınması sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.C.A ve O.G.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük olana şahısların Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi.