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Gezici Halk Kütüphane otobüsünden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Halk Kütüphanesinin bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet wınn çalınması sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.C.A ve O.G.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük olana şahısların Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

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