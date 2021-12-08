'Gökkuşağının Sonu' Tiyatrosu Nevşehir'de sahnelenecek

Devlet Tiyatroları Tarafından 'Gökkuşağının Sonu' Adlı Tiyatro Nevşehir'de sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından organize edilen 'Gökkuşağının Sonu' adlı tiyatro gösterimi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda tüm öğrencilere ve halka açık olarak sahnelenecek. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un karşılıklı olarak imzaladıkları protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından 'Gökkuşağının Sonu' adlı tiyatro gösterimi protokol kapsamında NEVÜ'de sahnelenen ilk tiyatro gösterimi olacak. İlgili protokol kapsamında; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda her ay düzenli olarak tiyatro etkinliği olacak.

Bilet satışları Devlet Tiyatrolarınca yürütülecek olup, öğrenci bilet fiyatları 10 TL, tam bilet fiyatları 18 TL olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek tiyatro oyunları tüm öğrencilere ve halka açık olurken, Devlet Tiyatrolarının internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden aylık programlara ve biletlere ulaşılabilir