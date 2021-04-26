Göktürk Caddesine sıcak asfalt konforu geliyor

Altyapısı yenilenen Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Göktürk Caddesi'nde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekiplerince bir süre önce Jandarma Kavşağı'ndan 80. Yıl Bulvarına uzanan Göktürk Caddesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara neden olan asbestli borularla kaplı içme suyu hattı tamamen yenilenen cadde de ayrıca sağanak yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı da yağmur suyu hattı oluşturuldu.

Sağlam bir altyapıya kavuşturulan Göktürk Caddesi'nde belediye ekipleri sıcak asfalt öncesi PMT serimine başladı.

Önümüzdeki günlerce sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek olan cadde de belediye ekipleri ayrıca yaya kaldırımlarını da yeniledi. Daha önce parke taş döşeli olan Göktürk Caddesi'nde hem yayalar hem de araç sürücüleri için konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak olan Nevşehir Belediyesi, asfalt seriminin ardından caddeyi günlerde yeniden trafiğe açacak.