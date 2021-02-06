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Gökyüzünde drone gören miniğin heyecanı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisinde gökyüzünde drone gören 1 buçuk yaşındaki minik bebeğin o anları drone ve cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisinde gökyüzünde drone gören 1 buçuk yaşındaki minik bebeğin o anları drone ve cep telefonu kameraları ile görüntülendi.


Ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesini gezmeye gelen 1 buçuk yaşındaki Aras Akif Burakgazi'nin gökyüzünde görmüş olduğu drone ile imtihanı görülmeye değerdi. Gökyüzünde drone gören minik Aras drone dokunmaya çalışması ve drone kendisine çağırması görenleri güldürdü. Minik Aras'ın o anları ise drone kamerasının yanı sıra cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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