Gökyüzünden Kapadokya'nın eşsiz balon manzaraları

Her gün yaklaşık 150 tur balonunun havalandığı Kapadokya'da ortaya çıkan eşsiz manzaralar gökyüzünden görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük balon turizminin gerçekleştiği Nevşehir Kapadokya bölgesinde günler öncesinden özellikle yabancı turistler yerlerini ayırtıyor. Rüzgarın hızının düşük olması ile birlikte seyahat acenteleri küçük hava balonlarını gökyüzüne göndererek son kontrollerini ve balonların hangi bölgeye doğru iniş yapacaklarını hesaplıyor. Balonların içine dev pervaneler ile hava dolduruluyor. Rüzgarın hızı arttığı zaman hava doldurulan balonların son anda iptal olma durumuyla ise çok sık karşılaşılabiliyor. Alacakaranlıkta balonların içerisi sıcak hava doldurulurken, adeta bir fener gibi gözükmesi renkli görüntüler oluşturuyor. Uçuşuna izin verilen balonlar daha sonra sıcak hava ile doldurulup gün doğumunda gökyüzüne yükseliyor. Yaklaşık 1 saat boyunca gökyüzünden Kapadokya'yı izleyen turistler unutulmaz anların tadını çıkartıyor. Özellikle Aşıklar Vadisi'nde balonlar kimi zaman vadinin içerisine kadar alçalarak ilerliyor. Balonların yükselip indiği anlarda havadan çekilen görüntülerde masalsı kareler oluşuyor. Yerli ve yabancı birçok fotoğraf sanatçısı ise o anları yakalamak için bölgeye geliyor.