Gönüllü kadınlara “Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri “ eğitimi verildi

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lara yönelik düzenlenen eğitim programlarına devam ediyor. Ekipler, son olarak Nevşehir Arama Kurtarma Ekibinde görev alan kadın gönüllülere yönelik Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verdi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi görevlilerince ekibe verilen teorik eğitimde afet türleri, afetlerde yangın güvenliği, afetlerde ilkyardım konuları anlatıldı. Uygulama eğitimlerinde ise, kişisel koruyucu donanımlar, yangın söndürme ekipmanları ile afetlerde karşılaşılabilecek yangınlara karşı müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Amaçlarının ihtimal afetlerde gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalara daha profesyonel olarak katılım sağlamak olduğunu ifade eden Nevşehir Arama Kurtarma Ekibi Lideri Hüseyin Çakır, kendilerine bu imkânı sunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve İtfaiye Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.