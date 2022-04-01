Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Nevşehir Arama Kurtarma ekibinde görev alan gönüllülere 'Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi' verildi.

Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lara yönelik düzenlenen eğitim programlarına devam ediyor. Ekipler, son olarak Elâzığ depreminde kurtarma çalışmalarında; Bozkurt'ta gönüllü olarak katıldığı sel felaketinde yardım faaliyetlerinde ve Antalya'daki orman yangınlarında destek çalışmalarında bulunan Nevşehir Arama Kurtarma ekibine yönelik Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verdi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi görevlilerince ekibe verilen teorik eğitimde afet türleri, afetlerde yangın güvenliği, afetlerde ilkyardım konuları anlatıldı. Uygulama eğitimlerinde ise, kişisel koruyucu donanımlar, yangın söndürme ekipmanları ile afetlerde karşılaşılabilecek yangınlara karşı müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Amaçlarının muhtemel afetlerde gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalara daha profesyonel olarak katılım sağlamak olduğunu ifade eden Nevşehir Arama Kurtarma Ekibi Lideri Hüseyin Çakır, eğitimlerin kendileri adına gayet verimli olduğuna dikkat çekti.

Nevşehir İtfaiyesinin tecrübe ve birikimlerinden faydalandıklarını kaydeden Çakır, kendilerine bu imkânı sunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve İtfaiye Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.