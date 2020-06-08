İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göreme Belediyesi, 3 aylık kira almayacağını açıkladı

Göreme Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 3 aylık iş yerleri kiralarının alınmayacağını açıkladı.


Göreme Belediyesi, kiracılarının 19 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan 3 aylık dönemin kiralarının almaması kararlaştırdı.


Göreme Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan değerli esnaf kardeşlerimizi düşünerek 19 Mart-19 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan 3 aylık dönem için kira ücretlerinin alınmaması kararlaştırılmıştır. Belediye mülklerini işleten esnafımızın içi rahat olsun. Tüm ülke olarak covid-19 ile mücadele ederken sağlığımızı düşündüğümüz kadar, Göreme Belediyesi olarak bize düşen ekonomik yükün altına el uzatmasını da görev biliyoruz. Bugüne kadar yanlarında olduğumuz esnaflarımızı bu zor günlerde de güçlü bir destek verelim istedik ve 3 ay boyunca kira alınmamasına karar verdik. Göreme Belediyesi olarak esnafımızı korumak zorundayız ve esnafımızın yayındayız. Bu zor süreci hep beraber aşacağız.


Daha güçlü Göreme için, daha güçlü esnaf diyoruz. Kayıtsız, şartsız kiracı esnafın yanındayız. Vakit esnafa destek olma vaktidir” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.