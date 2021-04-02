İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göreme'de 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde jandarma ekipleri tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari sanık yakalandı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde jandarma ekipleri tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari sanık yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Göreme beldesinde yapılan çalışmalar sonrasında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.