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Gözleri görmeyen köpeğe Nevşehir Belediyesi sahip çıktı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Çiftlik köyünde gözleri görmeyen sokak köpeğine Nevşehir Belediyesi sahip çıktı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Çiftlik köyünde gözleri görmeyen sokak köpeğine Nevşehir Belediyesi sahip çıktı. Sağlık sorunları bulunan yaşlı köpek, Hayvan Kasabası'nda uygulanacak olan tedaviyle sağlığına kavuşturulduktan sonra yaşamını burada sürdürecek.


Acıgöl ilçesine bağlı Çiftlik köyünde görme yetisini kaybeden bir sokak köpeği bulunduğu ihbarını alan Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik köyüne gitti.


Gözleri görmediği için yiyecek bulmakta ve yaşamını sürdürmek güçlük çeken köpeği köylülerin yardımı ile bulan belediye ekipleri, yaşlı köpeği Nevşehir Hayvan Kasabası'na getirdi.


Burada Nevşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin sağlık sorunları tespit edilerek tedavisine başlandı.


Hayvan Kasabası görevlilerince “Güçlü“ adı verilen köpeğin tedavisinin ardından bundan sonraki yaşamını Hayvan Kasabası'nda sürdüreceği açıklandı.

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