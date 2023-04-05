'Gri Koç' YKS adayı gençlerle bir araya geliyor

Nevşehir'de, 'Gri Koç' ismiyle tanınan Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu tarafından, YKS'ye hazırlanan gençler için 6 Nisan Perşembe günü verilecek olan “Sınav Kazandıran Taktikler” konulu seminere öğrencilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Eğitime ve gençlere yönelik son dönemde gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren Nevşehir Belediyesi, şimdi de etkili iletişim, sunum teknikleri, beden dili, liderlik, hafıza teknikleri, hızlı okuma gibi teknikleri konularında öğrencilere yapmış olduğu seminerlerle tanınan Gökhan Müftüoğlu'nu gençlerle buluşturuyor. Müftüoğlu, YKS'ye hazırlanan gençlere “Sınav Kazandıran Taktikler” konulu bir seminer verecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, KTO Karatay Üniversitesi ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan program, 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 13:30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

YKS'yi Kazandıracak Taktikleri ve Sınav Stresinden Kurtuluş Taktiklerini gençlerle paylaşacak olan Yazar Gökhan Müftüoğlu'nun programına dileyen tüm öğrenciler ücretsiz olarak katılabilecek.