Grup Tillo'dan muhteşem konser

Grup Tillo, Nevşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi. Nevşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Grup Tillo, birbirinden güzel şarkı ve ilahileri seslendirdi.

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliğinin iftar sonrası başlayan bölümüne Grup Tillo konuk oldu. Kendilerine has ezgileri ve ilahileriyle tanınan Grup Tillo´yu kalabalık bir izleyici topluluğu takip etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar'ında katıldığı konserde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezini dolduran yüzlerce kişi Grup Tillo´nun okuduğu ilahileri grup üyeleri ile birlikte söyledi.

Grubun solisti Mustafa Kadaş, konserde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Nevşehir'de bulunmaktan onur duyduklarını dile getiren Grup Tillo üyeleri: “Sanata ve sanatçıya değer veren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ve bizleri yalnız bırakmayan Nevşehirlilere çok teşekkür ediyoruz.

Nevşehir'de sahne almak bizim için büyük bir keyifti” ifadelerini kullandı.

“Konser öncesinde çocuklar için eğlence ve iftar yemeği”

Ramazan etkinlikleri akşam saat 18.00'da çocuklara yönelik programlarla başladı. Animasyon gösterilerinin yanı sıra düzenlenen yarışmalarda hünerlerini sergileyen olan çocuklara çeşitli hediyelerde dağıtıldı.

Etkinlik alanında akşam saat: 19.00'da Spor Toto Süper Liginin iki büyük kulübünü karşı karşıya geldiği Trabzonspor-Beşiktaş maçı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine kurulan dev ekranda yayınlandı.

İftar saatinde ise her akşam olduğu gibi Nevşehir Belediyesi tarafından hayırseverlerin katkıları ile kurulan iftar sofrası Nevşehirlileri bir araya getirdi. İftar çadırında okunan akşam ezanı sonrasında yaklaşık 2 bin 500 kişi aynı sofra etrafında orucunu birlikte açtı.