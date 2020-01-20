Guiness Rekorlar Kitabı'na giren “Şen Makas” Nevşehir'de sahnelenecek

Boston'da 1979 yılından bu yana aralıksız sahnelenen ve dünyanın en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen ‘Şen Makas' Nevşehir'de sahnelenecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Geceleri' tüm hızıyla devam ediyor.

Her hafta Türkiye'nin ünlü sanatçılarını ve oyunlarını Nevşehirlilerle buluşturan ‘Tiyatro Geceleri', 25 Ocak Cumartesi günü Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar, Cem Güler, Özgür Yetkinoğlu, Jess Molho gibi usta oyuncuların yer aldığı Şen Makas adlı tiyatro gösterisi ile henüz eşine rastlanmayan bir interaktif komediyi sahnelemeye hazırlanıyor.

Amerikan tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran ‘Şen Makas' gösterisi, Boston'da 1979 yılından bu yana aralıksız olarak izleyicilerine perde aralıyor. Charlie Chaplin'in komedi ödülü alan tek oyunu olma özelliğine sahip Şen Makas, dünyanın tüm ülkelerinde yıllarca sahnelenmesi ile dikkat çekiyor.

Nedim Saban tarafından yepyeni bir yorumla ve Özgür Yetkinoğlu'nun uyarladığı şekliyle sahnelenen oyunda, seyirciler de oyuna dahil oluyor. Seyirciler oyun sırasında bir kuaför salonundaki katili, sahnedeki oyunculara sorular yönelterek buluyor.

Oyunun finalinin seyircinin isteğine göre değiştiği Şen Makas'ta seyirci bazen oynuyor, bazen sorgu yaparak, bazen de oy vererek oyuna dâhil oluyor.

21 Ocak 2020 Salı gününden itibaren yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL'den satışa sunulacak olan oyunun biletleri 08.00-17.00 saatleri arasında hafta sonuna kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden temin edilebilecek.

12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyun için satılacak biletlerin tüm geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.