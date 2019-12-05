İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, “Bu ilçeyi beraber yöneteceğiz”

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yakından takip ederken ilçe halkının da taleplerini almaya devam ediyor.


Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçede belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelerken vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyerek eksik çalışma yapılan yerlerde çalışmaların tamamlanması için talimat verdi. Çiftçi, “ İlçemizde yarım kalmış veya hiç yapılmamış yerlerde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle Tuzköy ve Karacaşar mahallemizde oturan vatandaşlarımızın istek ve taleplerini hemen gündemimize alıyoruz. Seçimler öncesinde söz verdiğimiz gibi ilçemizi vatandaşlarımız ile birlikte yönetiyoruz. Gülşehir Belediyesi olarak biz yaparız demedik demeyeceğiz. Biz Gülşehir'imizi vatandaşlarımız ile birlikte yönetmeye söz verdik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.