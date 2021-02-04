Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci Gülşehir'e yapılacak bir dizi yatırım çalışmaları kapsamında görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gitti.

Projeler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapan Başkan Çiftci ziyaretleri sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştü. Gülşehir'de yapılacak yatırım ve projeler hakkında Bakan Soylu'ya bilgiler veren Başkan Çiftci yapımına başlamak için girişimlerde bulunduğu belediye hizmet binası, 90 dönümlük millet bahçesi, yeni emniyet müdürlüğü binası, yüzme havuzu ve spor kompleksi, 24 adet hobi bahçesi ve hobi evleri projelerini anlattı.

Bakan Soylu da, projelerin önemli projeler olduğunu ve Gülşehir'in çehresini değiştireceğini ifade ederek Başkan Çiftci'ye yürüteceği çalışmalarının takipçisi ve destekçisi olacağının sözünü verdi.