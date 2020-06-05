İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi: “Önceliğimiz üstyapının tamamlanması”

Yol ve kaldırım yapımına devam eden Gülşehir Belediyesi, çalışmalarına Karavezir mahallesinde devam ediyor.


Hava şartlarının iyileşmesi ile başlatılan yol ve kaldırım yapımında önemli mesafe kat eden Gülşehir Belediyesi ekipleri, Karavezir Mahallesinde beş ayrı ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi ve Oruç Reis Mahallesinde tamamlanmak üzere olan yol ve kaldırım yapımının ardından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, dokuzuncu ayın sonuna kadar Gülşehir'in üstyapı sorununu bitireceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.