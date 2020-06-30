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Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Vali Becel'i ziyaret etti

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Nevşehir Valisi olarak atanan Vali İnci Sezer Becel’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Nevşehir Valisi olarak atanan Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valiliği'ne atanan İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Ak Parti İlçe Başkanı Çağrı Sönmez, İl Genel Meclisi Üyeleri Turan Balak ve Mustafa Yalap, İlçe kadın kolları başkanı Sultan Güçlü'nün eşlik ettiği ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Becel, 2001 - 2006 yılları arasında Kaymakamlık yaptığı Gülşehir hakkında bilgiler aldı.


Başkan Çiftci ziyaretin anısına Vali Becel'e hediye takdim etti.

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