Gülşehir Belediyesi iş yapamayan esnafa 750 TL destek veriyor

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, gece yarısı yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflara 750 ve sıkıntılı olduğunu belgeleyen tüm esnaflara 750 TL kira yardımı yapacaklarını açıkladı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada, “İlçemizde bulunan esnaflarımıza destek olmak amacıyla, iş yerini kapatmak zorunda kalıp, maddi sıkıntıyla düşen tüm işletme sahiplerine kira yardımı yapacağız. İhtiyacı olmayan esnafların müracaat etmemesi halinde yardım miktarının ve süresinin artacak. 12 bin nüfuslu ilçede gerçekleştirilen bu yardım kampanyasını bazı belediyelerde görmek isteriz” dedi.

Korona virüs vakasının en çok görüldüğü il olan İstanbul da kepenk kapatan birçok esnafın bulunduğunu, öncülüğünü yaptığı kampanya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, "12 bin nüfuslu ilçe bunu yapıyorken siz neden yapmıyorsunuz'' dedi.