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Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor

Gülşehir Belediyesi ilçe genelindeki eskiyen ve yıpranan Türk bayraklarını yeniliyor.


Gülşehir Belediyesi ekipleri rengi solmuş veya yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, “Birlik, beraberlik ve manevi duyguların yoğun yaşandığı şu günlerde, uğruna nice canlar feda edilen al bayrağımıza olan saygımızı sürekli yineleyerek eskiyen ve yıpranan bayraklarımızı değiştiriyoruz. Şehitlik Parkı, Kazakistan Dostluk Parkı ve ilçe merkezinde bulunan tüm bayraklar değiştirilerek yenileri takıldı. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız ve hepimiz Türk bayrağının gölgesinde yaşıyoruz. Bu nedenle belediye ekiplerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum“ dedi.

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