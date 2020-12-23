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Gülşehir Belediyesi'nden işçilere yüzde 16 zam

Gülşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde yüzde 16 oranında zam taraflarca imzalandı.


Gülşehir Belediyesi ile Hizmet İş sendikası 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi statüsüne geçmesinin ardından, 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle sendikal hak kazanan işçiler için yapılan görüşmelerde %16 zam ve bayram ikramiyeleri konusunda anlaşmaya varıldı. 3 yıllık yapılan sözleşmeden mutlu ayrılan işçi temsilcileri her zaman işçinin yanında olan Belediye Başkanı Fatih Çiftci'ye teşekkür ettiler.


Sözleşmeyi kurban keserek kutlayan işçiler, bir kurban da sağlığına kavuşarak iş başı yapan Belediye Başkanı Fatih Çiftci için kestiler.

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