Gülşehir MYO'da “Dünya AIDS Günü” konulu bilgilendirme konferansı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gülşehir Meslek Yüksekokulu (MYO)'da “1 Aralık Dünya AIDS Günü” dolayısıyla bilgilendirme konferansı düzenlendi.

1 Aralık “Dünya AIDS Günü” nedeniyle AIDS/HIV enfeksiyonu oluşturan faktörlerle mücadele etmek ve genç nesillerin konu hakkında farkındalıklarını artırmak amacıyla NEVÜ Gülşehir Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda öğrencilerin ve akademik personelin katılımıyla konferans gerçekleştirildi.

Gülşehir Entegre Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi Biriminde görev yapmakta olan Hemşireler Esra Ünal, Şeyma Çakıllı ve İrem Doğan Badak'ın konuşmacı olarak katıldığı program kapsamında öğrencilere sunum gerçekleştirildi. Ayrıca konu ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtımı yapılarak, enfeksiyondan korunmanın önemine vurgu yapıldı.

Konferans, Gülşehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Tanç'ın kapanış konuşması ve teşekkür konuşması ile sona erdi.