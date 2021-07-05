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Gülşehir'de 3 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yaptığı aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yaptığı aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir'de O.K.'nın evinde yaptıkları aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli O.K. gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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