Gülşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.