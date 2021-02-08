İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gülşehir'de define avcısı 2 kişi yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de kaçak kazı yaparak define aradıkları tespit edilen F.A. ve E.B.U. jandarma ekipleri suçüstü yakalanırken kaçak kazıda kullanılan 1 adet hilti, 2 adet define arama çubuğu, 1 adet balyoz, 2 adet kürek ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A. ve E.B.U hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.