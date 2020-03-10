İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gülşehir'de halı saha tamamlanıyor

Gülşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında ihale yolu ile ihalesi yapılarak özel bir firma tarafından işletmeye açılmasına rağmen şartları yerine getirilmemesi üzerine atıl bırakılan kapalı halı sahanın yeniden hizmete açmak için çalışma başlatan Gülşehir Belediye ekiplerinin çalışması son aşamaya geldi.


Belediye Başkanı Fatih Çiftci'nin talimatıyla kapalı halı sahada tadilat başlatan ekipler, yoğun bir çalışma yaparak halı sahayı tamamladı.


Tamamlanma aşamasında olan halı sahada incelemelerde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı. Kapalı halı sahanın birkaç rötuş çalışması kaldığını belirten Başkan Çiftci, kapalı halı sahanın hayırlı olması ve kısa bir zaman diliminde ilçe halkının hizmetine sunulacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.