Gülşehir'de ilk kez tiyatro oyunu sergilendi

Belinay Düğün Salonunda sahne alan ‘'Bence Hiç Komik Değil'' adlı tiyatro oyununu seyretmek için salonu dolduran izleyiciler, ilk defa tiyatro seyretmenin keyfini yaşadı. Şirin Gedikli'nin yazdığı oyunda, usta oyuncular Haldun Boysan, Yosi Mizrahi, İlker Kalay, Sibel Tomaç, Elif Çelik ve Iraz Pekgöz sahne aldı.

İki perde halinde sahnelenen tiyatro oyunu sonrasında konuşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, “Gülşehir'imizde ilk kez bir tiyatro oyununu siz değerli hemşerilerimiz ile buluşturmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu ve buna benzer kültür sanat etkinlikleri artık ilçemizde sık sık yer bulacak. Bugün görüyorum ki salonu tıklım tıklım dolduran Gülşehirliler böylesine etkinlikleri çok istiyor. Bizlerde Gülşehir Belediyesi olarak buna kayıtsız kalmayarak en kısa zamanda kültür merkezi projemizi faaliyete geçireceğiz” şeklinde konuştu.